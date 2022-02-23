«Вильярреал» и «Ювентус» не смогли выявить победителя в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Вильярреал» принимал «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания) и завершилась ничьей со счётом 1:1.
Уже на 32-й секунде встречи счёт открыл нападающий «Ювентуса» Душан Влахович. Результативную передачу отдал защитник туринской команды Данило. На 66-й минуте полузащитник «Вильярреала» Дани Парехо сравнял счёт, в касание пробив по воротам из-за пределов штрафной мимо вратаря «Ювентуса» Войцеха Щенсны.
Ответная игра «Ювентус» — «Вильярреал» состоится 16 марта в Турине (Италия). В своём квартете «Вильярреал» набрал 10 очков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Туринский «Ювентус» набрал 15 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы Н.
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