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«Вильярреал» и «Ювентус» не смогли выявить победителя в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Вильярреал» и «Ювентус» не смогли выявить победителя в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
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В матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Вильярреал» принимал «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания) и завершилась ничьей со счётом 1:1.

Уже на 32-й секунде встречи счёт открыл нападающий «Ювентуса» Душан Влахович. Результативную передачу отдал защитник туринской команды Данило. На 66-й минуте полузащитник «Вильярреала» Дани Парехо сравнял счёт, в касание пробив по воротам из-за пределов штрафной мимо вратаря «Ювентуса» Войцеха Щенсны.

Ответная игра «Ювентус» — «Вильярреал» состоится 16 марта в Турине (Италия). В своём квартете «Вильярреал» набрал 10 очков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Туринский «Ювентус» набрал 15 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы Н.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
22 февраля 2022, вторник. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Окончен
1 : 1
Ювентус
Турин, Италия
0:1 Влахович – 1'   1:1 Парехо – 66'
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