Мората — о ничьей с «Вильярреалом»: обидно, у нас были хорошие шансы выиграть
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В матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Вильярреал» принимал «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания) и завершилась ничьей со счётом 1:1.
Нападающий туринского клуба Альваро Мората прокомментировал прошедший матч.
«Чувствую себя хорошо. Обидно, потому что мы могли выиграть, у нас были неплохие шансы. Мы знали, что «Вильярреал» показывает хороший футбол – они победители Лиги Европы.
Сегодня была плотная борьба, никто не смог гарантировать себе выход в следующий раунд. Под конец матча у нас чувствовалась усталость, но это нормально, ведь мы выкладывались с самого начала», – приводит слова Мораты официальный сайт УЕФА.
Ответная игра «Ювентус» — «Вильярреал» состоится 16 марта в Турине (Италия).
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