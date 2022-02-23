Аллегри прокомментировал ничью «Ювентуса» с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал результат матча с «Вильярреалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания) и завершилась ничьей со счётом 1:1.
«Мы допустили грубую ошибку, сравняв счёт. Мы прекрасно знали, что они будут делать, и всё равно позволили им забить. Однако в целом команда провела хорошую игру. Мы допустили несколько ошибок и в атаке, попадая в офсайд, когда у нас были хорошие шансы на контратаку. В целом я вполне доволен игрой», — приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.
Ответная игра «Ювентус» — «Вильярреал» состоится 16 марта в Турине (Италия), начало матча запланировано на 23:00 мск.
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