Аллегри прокомментировал ничью «Ювентуса» с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал результат матча с «Вильярреалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания) и завершилась ничьей со счётом 1:1.

«Мы допустили грубую ошибку, сравняв счёт. Мы прекрасно знали, что они будут делать, и всё равно позволили им забить. Однако в целом команда провела хорошую игру. Мы допустили несколько ошибок и в атаке, попадая в офсайд, когда у нас были хорошие шансы на контратаку. В целом я вполне доволен игрой», — приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

Ответная игра «Ювентус» — «Вильярреал» состоится 16 марта в Турине (Италия), начало матча запланировано на 23:00 мск.