«Манчестер Юнайтед» не полетел на матч с «Атлетико» в Лиге чемпионов рейсом «Аэрофлота»

«Манчестер Юнайтед» не стал лететь российской авиакомпанией «Аэрофлот» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», сообщает The Athletic. По данным источника, причиной послужили опасения на фоне обострения напряженности на Украине.

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» Юнайтед» регулярно летает на европейские матчи с «Аэрофлотом» в рамках их давнего коммерческого партнёрства, но их чартерный рейс в Испанию, на матч Лиги чемпионов был отменён.

«Манчестер Юнайтед» воспользовался британской авиакомпанией Titan Airways. Также отмечается, что это решение было принято обоюдно с «Аэрофлотом» и их коммерческое партнерство остаётся неизменным.

Первый матч между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в Мадриде 23 февраля.

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