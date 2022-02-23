Фред: плохо, что у «Манчестер Юнайтед» нет долгосрочного плана

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред выразил мнение, что у «Манчестер Юнайтед» нет долгосрочного плана.
«Я знаю, что в футболе важно как можно скорее добиться хороших результатов, но также важно иметь долгосрочный план. Я думаю, это немного плохо для нас, что у нас его нет. На данный момент это все о краткосрочных целях. Мы не знаем, что будет после окончания этого сезона», — приводит слова Рангника The Guardian.
63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года, став временно исполняющим обязанности главного тренера манкунианцев. В конце сезона Рангник займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 46 очков после 26 игр.
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