Фред: плохо, что у «Манчестер Юнайтед» нет долгосрочного плана

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред выразил мнение, что у «Манчестер Юнайтед» нет долгосрочного плана.

«Я знаю, что в футболе важно как можно скорее добиться хороших результатов, но также важно иметь долгосрочный план. Я думаю, это немного плохо для нас, что у нас его нет. На данный момент это все о краткосрочных целях. Мы не знаем, что будет после окончания этого сезона», — приводит слова Рангника The Guardian.

63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года, став временно исполняющим обязанности главного тренера манкунианцев. В конце сезона Рангник займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 46 очков после 26 игр.

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