Данило: «Ювентус» допустил очень грубую ошибку в обороне. Мы можем всё решить в Турине
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Защитник «Ювентуса» Данило прокомментировал результат первого матча с «Вильярреалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Ла Серамика» в Вильярреале (Испания) и завершилась ничьей со счётом 1:1.
«Мы допустили очень грубую ошибку в обороне при пропущенном мяче. Неверно сыграли позиционно. Надо быть более собранными в такие моменты, но есть ответный матч, и мы можем решить всё в Турине», — приводит слова бразильца пресс-служба УЕФА.
Ответная игра «Ювентус» — «Вильярреал» состоится 16 марта в Турине (Италия). В своём квартете «Вильярреал» набрал 10 очков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места. «Ювентус» набрал 15 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы Н.
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