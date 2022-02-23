Юран – о возвращении в «Химки»: для меня это большой вызов. Очень рад вернуться домой

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал своё возвращение в подмосковный клуб.
«Я уже дважды работал с «Химками». С подмосковным клубом у меня связаны хорошие воспоминания, потому что в обоих случаях наш тренерский штаб добивался решения поставленных задач. В первый раз, когда я руководил командой в 2007-м, мы находились в похожей ситуации. Нам было необходимо остаться в Премьер-Лиге, и вместе с командой мы смогли сохранить прописку в РПЛ. Для меня очень важен коллектив, чувство единения и полная самоотдача. Если это будет — «Химки» проведут успешную концовку. Немаловажно, что в команде собрались мастеровитые и опытные игроки. Жалко, что не провел с командой ни одного сбора. До рестарта чемпионата всего три дня, у нас сложный календарь, но я верю в ребят. Для меня это большой вызов. Кроме этого, я очень рад вернуться домой», — цитирует Юрана пресс-служба подмосковного клуба.
- 23 февраля 2022
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