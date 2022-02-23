Яремчук: не могу сказать, что «Аякс» намного сильнее «Бенфики». Шансы 50 на 50

Форвард «Бенфики» Роман Яремчук поделился ожиданиями от противостояния с «Аяксом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Я считаю, что это очень сильная команда с большим атакующим потенциалом. У них прекрасные футболисты в линии атаки, и нам будет не менее сложно, чем было с «Баварией» или «Барселоной». Думаю, нас ждут два очень тяжёлых матча, к которым нужно тщательно подготовиться.
Шансы? Думаю, 50 на 50. Я не могу сказать, что «Аякс» намного сильнее «Бенфики». Считаю, что в данный момент наши шансы равны. Главное для нас — быть едиными. На таком этапе Лиги чемпионов очень важно, чтобы команда была сплочённой, и тогда результат обязательно придёт. Я уверен, что у нашей команды есть все качества, чтобы выйти в следующий этап», — приводит слова Яремчука официальный сайт УЕФА.
Первый матч между «Бенфикой» и «Аяксом» состоится в Лиссабоне сегодня, 23 февраля. Начало — в 23:00 по московскому времени. Ответный матч пройдёт в Амстердаме 15 марта.
- 23 февраля 2022
-
15:59
-
15:42
-
15:41
-
15:18
-
15:00
-
15:00
-
14:58
-
14:50
-
14:36
-
14:24
-
14:23
-
14:00
-
13:47
-
13:42
-
13:38
-
13:10
-
13:07
-
12:42
-
12:24
-
12:16
-
12:01
-
11:46
-
11:32
-
11:19
-
11:18
-
10:58
-
10:42
-
10:39
-
10:18
-
10:17
-
09:51
-
09:47
-
09:33
-
09:22
-
09:12