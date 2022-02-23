Канищев: у «Зенита» много слабых мест — в победу над «Бетисом» верится с трудом

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о шансах санкт-петербургского клуба в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Бетисом». Первая встреча завершилась победой испанской команды со счётом 3:2.
«Всё будет зависеть от того, как команда подойдёт к игре. Если «Зенит» выйдет с серьёзным настроем, предложит какие-то аргументы, конечно, шансы на победу есть. Тем более надо забить один гол, чтобы сравняться, а дальше перейти в дополнительное время или пенальти.
Но «Бетис» выглядел настолько солидно, что в глубине души в победу верится с трудом. У «Зенита» сегодня много слабых мест, как в составе, так и по игре на поле. Будет очень сложно. Но, повторюсь, шансы есть всегда», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 23 февраля 2022
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