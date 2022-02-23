Петржела: у «Зенита» мизерные шансы с «Бетисом» в Испании. Победа — это что-то нереальное

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом». В первой встрече испанский клуб одержал победу со счётом 3:2.



«В ответном матче победит «Бетис». Они играют с начала года, а «Зенит» — нет. Игровой тонус за хозяевами, да ещё и болельщики будут гнать вперёд. У команды Семака больше опыта в еврокубках, но сейчас победит тот, кто лучше готов — это «Бетис».



У «Зенита» есть мизерные шансы. Победа — это что-то нереальное. Удивлюсь, если они выиграют и пройдут в следующий этап. Зато точно буду счастлив», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Ответная встреча «Зенита» с «Бетисом» состоится 24 февраля 2022 года на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Игру обслужит бригада арбитров из Турции, которую возглавит Халил Мелер.