Эйден Макгиди: Москва — прекрасный город для жизни

Бывший полузащитник московского «Спартака» Эйден Макгиди рассказал о жизни в России.



«Я должен был принять российскую культуру, и она мне понравилась. Моей жене было сложно, когда я уезжал на выезды в другие города, а она была в одиночестве дома. Когда я был в Москве, всё было прекрасно. Нам нравилась ночная жизнь и шоппинг. Москва — прекрасный город для жизни», – цитирует игрока пресс-служба «Эвертона».

34-летний ирландец с 2010 по 2014 год выступал в составе московского «Спартака». В прошлом сезоне Макгиди провёл 12 матчей в третьем по силе дивизионе английского футбола, забил два гола и отдал восемь голевых передач. 11 января 2014 года его за € 2 млн приобрёл «Эвертон». В «Сандерленде» ирландец оказался летом 2017 года.