Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бенфика» — «Аякс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин: будем поддерживать «Зенит». Я сам поехал в Севилью болеть за наших ребят

Юрий Сёмин: будем поддерживать «Зенит». Я сам поехал в Севилью болеть за наших ребят
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Бетис» — «Зенит».

«Я сам поехал в Севилью болеть за «Зенит». Думаю, у наших есть хорошие шансы пройти в 1/8 Лиги Европы. «Зенит» провёл хорошие 70 минут и играл на равных у себя дома против «Бетиса». Будем поддерживать наших ребят!» —цитирует Сёмина «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Бетису» со счётом 2:3. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Ответная встреча «Зенита» с «Бетисом» состоится завтра, 24 февраля, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022