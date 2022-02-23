Юрий Сёмин: будем поддерживать «Зенит». Я сам поехал в Севилью болеть за наших ребят
Поделиться
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Бетис» — «Зенит».
«Я сам поехал в Севилью болеть за «Зенит». Думаю, у наших есть хорошие шансы пройти в 1/8 Лиги Европы. «Зенит» провёл хорошие 70 минут и играл на равных у себя дома против «Бетиса». Будем поддерживать наших ребят!» —цитирует Сёмина «Рейтинг Букмекеров».
Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Бетису» со счётом 2:3. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Ответная встреча «Зенита» с «Бетисом» состоится завтра, 24 февраля, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).
Комментарии
- 23 февраля 2022
-
22:07
-
21:57
-
21:53
-
21:52
-
21:44
-
21:39
-
21:37
-
21:35
-
21:20
-
20:54
-
20:53
-
20:51
-
20:49
-
20:44
-
20:44
-
20:39
-
20:34
-
20:34
-
20:26
-
20:17
-
20:12
-
20:00
-
19:54
-
19:45
-
19:38
-
19:32
-
19:30
-
19:30
-
19:22
-
19:22
-
18:56
-
18:55
-
18:53
-
18:40
-
18:39
Партнерский контент