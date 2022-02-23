Юрий Сёмин: будем поддерживать «Зенит». Я сам поехал в Севилью болеть за наших ребят

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Бетис» — «Зенит».



«Я сам поехал в Севилью болеть за «Зенит». Думаю, у наших есть хорошие шансы пройти в 1/8 Лиги Европы. «Зенит» провёл хорошие 70 минут и играл на равных у себя дома против «Бетиса». Будем поддерживать наших ребят!» —цитирует Сёмина «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Бетису» со счётом 2:3. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Ответная встреча «Зенита» с «Бетисом» состоится завтра, 24 февраля, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).