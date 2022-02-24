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Бруну Фернандеш установил рекорд ЛЧ, превзойдя достижение Бекхэма 1998 года

Бруну Фернандеш установил рекорд ЛЧ, превзойдя достижение Бекхэма 1998 года
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27-летний португальский атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш установил рекорд Лиги чемпионов в выездной игре 1/8 финала с мадридским «Атлетико» (1:1), сообщает Opta Joe в «Твиттере».

Как отмечает источник, Фернандеш стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который ассистировал в шести матчах подряд, играя за английский клуб, побив рекорд Дэвида Бекхэма за «Манчестер Юнайтед» 1998 года.

Фернандеш забивает с навеса Санчо в матче с «Лидсом» (4:2).

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В текущем сезоне Фернандеш принял участие в 34 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 9 забитыми мячами и 14 результативными передачами. Он стал игроком английского клуба в январе 2020 года, перейдя из лиссабонского «Спортинга» за € 63 млн.

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