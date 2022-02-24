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«Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
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В матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Атлетико» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания) и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 7-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Атлетико» Жоау Феликс. Результативную передачу отдал защитник мадридской команды Ренан Лоди. На 80-й минуте 19-летний шведский форвард «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга сравнял счёт, забив гол после передачи полузащитника манкунианцев Бруну Фернандеша.

Ответная встреча «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» состоится 15 марта на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Напомним, в своём квартете «Атлетико» набрал 7 очков и вышел в 1/8 финала еврокубка со второго места в группе В. «Манчестер Юнайтед» набрал 11 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы F.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
23 февраля 2022, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Феликс – 7'   1:1 Эланга – 80'
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