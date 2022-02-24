«Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Атлетико» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания) и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 7-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Атлетико» Жоау Феликс. Результативную передачу отдал защитник мадридской команды Ренан Лоди. На 80-й минуте 19-летний шведский форвард «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга сравнял счёт, забив гол после передачи полузащитника манкунианцев Бруну Фернандеша.



Ответная встреча «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» состоится 15 марта на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Напомним, в своём квартете «Атлетико» набрал 7 очков и вышел в 1/8 финала еврокубка со второго места в группе В. «Манчестер Юнайтед» набрал 11 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы F.