Игрок «Бетиса» Руибаль: «Зенит» – это очень хорошая команда, которая доставит проблемы

Полузащитник «Бетиса» Айтор Руибаль поделился ожиданиями от ответного матча с «Зенитом» в плей-офф Лиги Европы.
«Это будет очень жесткий матч. Мы уже увидели, что в еврокубках получаются сумасшедшие противостояния. Мы должны воспользоваться своими шансами впереди и как можно лучше сыграть сзади. «Зенит» – это очень хорошая команда, которая доставит проблемы, если мы сыграем плохо.
Это матчи на вылет, мы должны оставить все силы на поле. Здесь нет таких возможностей, как в Ла Лиге, где в конечном итоге можно потерять очки, но взять их потом в других играх. Это будет сложный матч, потому что в случае поражения ты выбываешь», – сказал испанский футболист в интервью пресс службе «Бетиса».
Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Бетису» со счётом 2:3. Ответная встреча «Зенита» с «Бетисом» состоится завтра, 24 февраля, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).
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