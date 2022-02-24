Рангник — об Эланге: надеюсь, остальные будут воспринимать его как пример

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мнением об игре нападающего Энтони Эланги.



«Я надеюсь, что некоторые наши футболисты будут воспринимать Элангу как пример. Сейчас сбываются все мечты Энтони. Он лучше всех работал на тренировках и уже согласился уйти в аренду, но я сказал ему остаться. У него отличный подход к делу», — цитирует Рангника спортивный журналист Фабрицио Романо.



Напомним, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Атлетико» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания) и завершилась ничьей со счётом 1:1. 19-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга сравнял счёт в матче. Ответная встреча «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» состоится 15 марта на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия).