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Тренер «Милана» — о 40-летнем Ибрагимовиче: я думаю, он хочет продолжать играть

Тренер «Милана» — о 40-летнем Ибрагимовиче: я думаю, он хочет продолжать играть
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли считает, что шведский нападающий команды Златан Ибрагимович хочет продолжить свою карьеру.

«Я думаю, он хочет продолжать играть», — приводит слова Пиоли журналист Николо Скира в «твиттере».

40-летний Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе 2020 года. Ранее он выступал за итальянскую команду с 2010 по 2012 год. В нынешнем сезоне нападающий в 15 матчах итальянской Серии А забил восемь голов и отдал две голевые передачи. Также на его счету участие в четырех встречах группового этапа Лиги чемпионов, но без результативных действий.

Действующее соглашение Ибрагимовича с «Миланом» истекает в конце нынешнего сезона. 3 октября шведскому футболисту исполнится 41 год.

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