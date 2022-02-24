Тренер «Милана» — о 40-летнем Ибрагимовиче: я думаю, он хочет продолжать играть

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли считает, что шведский нападающий команды Златан Ибрагимович хочет продолжить свою карьеру.



«Я думаю, он хочет продолжать играть», — приводит слова Пиоли журналист Николо Скира в «твиттере».

40-летний Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе 2020 года. Ранее он выступал за итальянскую команду с 2010 по 2012 год. В нынешнем сезоне нападающий в 15 матчах итальянской Серии А забил восемь голов и отдал две голевые передачи. Также на его счету участие в четырех встречах группового этапа Лиги чемпионов, но без результативных действий.



Действующее соглашение Ибрагимовича с «Миланом» истекает в конце нынешнего сезона. 3 октября шведскому футболисту исполнится 41 год.