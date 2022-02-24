Нападающий «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулейманов попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба клуба в своём «твиттере».

«Сегодня Сулейманов попал в ДТП, когда ехал домой с тренировки. Обошлось без вреда для здоровья», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 22-летний форвард арендован турецким клубом у «Краснодара» до конца сезона с возможностью выкупа. В 22 матчах за клуб российский футболист забил два гола и отдал три голевые передачи. Форвард делит второе место в списке бомбардиров своей команды в турецком чемпионате.



Контракт Сулейманова с «Краснодаром» истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 3,5 млн. «Гиресунспор» (26 очков) занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.