«Боруссия» Д завершила участие в Лиге Европы, уступив «Рейнджерс» по сумме двух встреч

В Глазго (Шотландия) на стадионе «Айброкс» состоялся ответный матч 1/16 Лиги Европы, в котором «Рейнджерс» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча завершилась результативной ничьей – 2:2, а по сумме двух матчей в следующий раунд прошли хозяева (6:4 общ.).

Счёт в матче был открыт на 22-й минуте защитником «Рейнджерс» Джеймсом Тавернье, реализовавшим пенальти. Спустя девять минут Джуд Беллингем восстановил равенство, а ещё через 11 минут Дониэлл Мален вывел вперёд дортмундцев. Однако на 57-й минуте футболистам «Рейнджерс» удалось сравнять счёт – 2:2 усилиями всё того Тавернье, который установил окончательный исход матча.

Напомним, первая игра, проходившая в Германии, завершилась победой «Рейнджерс» со счётом 4:2.