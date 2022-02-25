«Боруссия» Д завершила участие в Лиге Европы, уступив «Рейнджерс» по сумме двух встреч
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В Глазго (Шотландия) на стадионе «Айброкс» состоялся ответный матч 1/16 Лиги Европы, в котором «Рейнджерс» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча завершилась результативной ничьей – 2:2, а по сумме двух матчей в следующий раунд прошли хозяева (6:4 общ.).
Счёт в матче был открыт на 22-й минуте защитником «Рейнджерс» Джеймсом Тавернье, реализовавшим пенальти. Спустя девять минут Джуд Беллингем восстановил равенство, а ещё через 11 минут Дониэлл Мален вывел вперёд дортмундцев. Однако на 57-й минуте футболистам «Рейнджерс» удалось сравнять счёт – 2:2 усилиями всё того Тавернье, который установил окончательный исход матча.
Напомним, первая игра, проходившая в Германии, завершилась победой «Рейнджерс» со счётом 4:2.
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