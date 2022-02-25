Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Боруссия» Д завершила участие в Лиге Европы, уступив «Рейнджерс» по сумме двух встреч

«Боруссия» Д завершила участие в Лиге Европы, уступив «Рейнджерс» по сумме двух встреч
Комментарии

В Глазго (Шотландия) на стадионе «Айброкс» состоялся ответный матч 1/16 Лиги Европы, в котором «Рейнджерс» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча завершилась результативной ничьей – 2:2, а по сумме двух матчей в следующий раунд прошли хозяева (6:4 общ.).

Счёт в матче был открыт на 22-й минуте защитником «Рейнджерс» Джеймсом Тавернье, реализовавшим пенальти. Спустя девять минут Джуд Беллингем восстановил равенство, а ещё через 11 минут Дониэлл Мален вывел вперёд дортмундцев. Однако на 57-й минуте футболистам «Рейнджерс» удалось сравнять счёт – 2:2 усилиями всё того Тавернье, который установил окончательный исход матча.

Напомним, первая игра, проходившая в Германии, завершилась победой «Рейнджерс» со счётом 4:2.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
24 февраля 2022, четверг. 23:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
2 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Тавернье – 22' (пен)   1:1 Беллингем – 31'   1:2 Мален – 42'   2:2 Тавернье – 57'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022