Хави — о де Йонге: гений, он действительно великолепен
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Главный тренер «Барселоны» Хави не поскупился на слова похвалы в адрес полузащитника команды Френки де Йонга после ответной игры 1/16 финала Лиги Европы с «Наполи» (4:2).
«Гений, он действительно великолепен», — приводит слова испанского специалиста журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
24-летний де Йонг стал в матче автором второго гола своей команды. «Барселона», сыгравшая в первой игре с неаполитанцами вничью (1:1), по сумме двух встреч прошла в 1/8 финала турнира. Соперник испанского клуба будет определён на жеребьёвке, которая пройдёт сегодня, 25 февраля.
В нынешнем сезоне де Йонг в 31 матче во всех турнирах забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Его соглашение с «Барселоной» истекает в 2026 году.
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