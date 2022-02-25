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Василий Уткин: «Зенит» сыграл с «Бетисом» выше ожиданий во многих смыслах

Василий Уткин: «Зенит» сыграл с «Бетисом» выше ожиданий во многих смыслах
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Российский спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал вылет «Зенита» из Лиги Европы.

«Зенит» сыграл с «Бетисом» выше ожиданий во многих смыслах. Во-первых, он боролся до самого конца. При этом мы понимаем, что российским клубам в февральских матчах в еврокубках часто не очень хватает сил до конца игры. Возможно, сейчас это сглаживается пятью заменами. «Зенит» в этом отношении проявил себя молодцом. «Бетис» явно выжидал, пока у россиян закончатся силы.

Именно поэтому после 75-й минуты «Бетис» несколько раз угрожал воротам юного Одоевского. «Зениту» удалось сформировать давление и оказывать его до самого конца. Есть определённая ирония в том, что «Зенит», который не знает проблем с судейством, выбывает из Лиги Европы в силу решения судьи и VAR. Я уже запутался в трактовках того, что можно, а что нельзя, но в прежние годы судья даже если увидел это — гол не засчитал», — сказал Уткин в эфире своего Youtube-канала.

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