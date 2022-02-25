Тедеско: знаю, на что способен «Спартак». Вы видели это в Лиге Европы

Главный тренер немецкого «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящих матчей с московским «Спартаком» в 1/8 финала Лиги Европы.
«Понятно, что эти матчи станут для меня особенными. Я провёл прекрасное время в «Спартаке», где встретил много замечательных людей. Конечно, я бы предпочёл другие обстоятельства для встречи. Очень надеюсь, что будет сделано всё, чтобы быстро найти мирное решение.
Со спортивной точки зрения это не самая простая задача. Я хорошо знаю «Спартак», знаю, на что он способен. Вы видели это в Лиге Европы, где клуб выиграл действительно сложную группу», — приводит слова Тедеско пресс-служба «РБ Лейпциг» в «Твиттере».
Первая встреча между командами пройдёт 10 марта в Германии, ответная — 17 марта. Место проведения домашнего матча «Спартака» ещё не определено. Он состоится на нейтральном поле.
- 25 февраля 2022
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