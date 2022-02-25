Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч в 4 раз подряд

«Фиорентина» огласила заявку на матч 27-го тура итальянской Серии А с «Сассуоло». В ней не оказалось места российскому нападающему Александру Кокорину. Об этом сообщает пресс-служба «фиалок» в «твиттере».
30-летний Кокорин, который почувствовал недомогание, пропускает уже четвертую игру итальянской команды. Ранее футболист отсутствовал в заявке «Фиорентины» на матч Кубка Италии с «Аталантой» (3:2), а также матчи чемпионата страны со «Специей» (1:0) и всё той же «Аталантой» (1:0).
В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в шести матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Соглашение российского нападающего с «Фиорентиной» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость Кокорина оценивается порталом Transfermarkt в € 2 млн.
- 25 февраля 2022
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