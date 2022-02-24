Юран: с удовольствием поработал бы с Кокориным. Мы бы точно нашли взаимопонимание

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о полузащитнике клуба Павле Мамаеве и нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.
«Я общаюсь с Павлом Мамаевым — вообще никаких проблем. Очень адекватный парень. Прекрасно понимает, что от него хотят. Считаю, он будет нам помощником. Я сам человек прямой. Сразу обозначаю условия. Мы либо договариваемся на берегу и все впрягаемся в общее дело, тащим этот рояль, либо лучше сразу расстаться. Это же простые истины. Все нормально, налаживаем со всеми контакт. С бразильским защитником Бруно я практикую португальский язык. Тоже полезно.
Нет ли мысли позвать Кокорина в «Химки»? Слышал, что такой вариант рассматривался ещё до меня. Но вроде бы «Фиорентина» не отпустила. Я бы с удовольствием с Кокориным поработал. Мы бы точно нашли взаимопонимание. Он бы вернулся на свой уровень в «Химках». Если такой шанс представится, я буду только за», — цитирует Юрана «Спорт-экспресс».
- 24 февраля 2022
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