Антонио Конте: у нас с руководством «Тоттенхэмом» нет разногласий

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что не собирается уходить из лондонского клуба.
«Разногласий с руководством клуба у меня нет. Леви ежедневно доказывает, что уважает меня. Поэтому я привязан к клубу. В клубе очень довольны моей работой. Проблема в том, что я перфекционист. Я не радуюсь после поражений», – цитирует итальянца Sky Sports.
Конте ранее тренировал «Челси», «Интер» и «Ювентус».
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм»:
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После 24 сыгранных туров «Тоттенхэм» располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 39 очков. «Бёрнли» (20) находится на 18-м месте в таблице. Лидирует «Манчестер Сити» (63).
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