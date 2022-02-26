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Сборная Украины проведёт домашние матчи в Польше

Сборная Украины проведёт домашние матчи в Польше
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Президент Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеша сообщил, что предложил проводить домашние матчи сборной Украины в Польше.

«У меня был разговор с моим другом Андреем Павелко, занимающим пост президента Украинской ассоциации футбола (УАФ). От имени PZPN я предложил, чтобы мы как федерация помогли организовать матчи Украины в Польше, если это нужно. Украинская сторона приняла наше предложение», — написал Кулеша на своей странице в «Твиттере».

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины.

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