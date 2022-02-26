Терюшков: пока никто из легионеров «Химок» не сказал, что не хочет играть в России

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал ситуацию с бюджетом клуба, а также отметил, что легионеры команды пока не заявляли о нежелании выступать в России.

«У нас бюджет сбалансированный, есть несколько спонсоров, которые вкладывают деньги. Всегда говорил, что легионеры мешают развиваться нашим футболистам.



Пока никто из легионеров не сказал, что не хочет играть в России», — передаёт слова Терюшкова корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

Сегодня, 26 февраля, «Химки» провели матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Динамо». Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась победой московской команды со счётом 3:0. «Динамо» набрало 39 очков в 19 встречах и вышло на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (14) — на 16-м месте.