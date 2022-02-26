Бабаев: трудно переоценить победу над «Спартаком»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу команды над «Спартаком» (2:0) в 19-м туре РПЛ.
«Сейчас только из раздевалки. Ребята в хорошем настроении, трудно переоценить победу над «Спартаком», это очевидно. Очень хочется верить, что этот настрой сохранится до конца сезона. Надеюсь, с каждым матчем команда будет прибавлять.
Что касается новичков, они, на мой взгляд, пока адаптировались не до конца. Сейчас как раз с тренерским штабом это обсуждал. Думаю, будет ещё лучше, потому что у Гбамена только первый матч — он не успел сыграть в товарищеских матчах. Очевидно, что с корабля на бал сложно найти взаимопонимание с партнёрами. В этом плане будет прибавлять и команда, и новые футболисты.
По трансферному окну рано делать выводы, их нужно делать в конце сезона. Первое впечатление — достаточно приятное. Тот факт, что все новички сегодня вышли в стартовом составе, говорит о том, что тренерский штаб посчитал, что на данном этапе они выиграли конкуренцию.
Конечно, ребята поздравили Языджи с голом. Все удивились, что это, оказывается, его первый гол со штрафного в карьере. Он тоже очень доволен. Это дополнительные позитивные эмоции», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 26 февраля 2022
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