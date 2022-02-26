В сборной Польши заявили, что готовы к техническому поражению за отказ играть с Россией

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски прокомментировал слова президент Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеши о том, что национальная команда не намерена играть с россиянами в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре.



«Мы знаем обо всех последствиях и готовы к техническому поражению. Российская агрессия против Украины зашла слишком далеко и уже слишком поздно менять нашу позицию», — сказал Квятковски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее футбольные союзы Польши, Швеции и Чехии заявили, что не поедут в Россию на стыковые матчи на чемпионат мира 2022 года. Напомним, в полуфинальном стыковом матче отбора на ЧМ-2022 Швеция сыграет с Чехией, а Россия должна встретиться с Польшей. Победители этих пар должны сыграть в финальном стыковом матче квалификации мирового первенства.

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