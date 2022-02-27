«Мы все счастливы». Бийол — о победе ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал победу армейской команды в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра завершилась гостевой победой команды Василия Березуцкого со счётом 2:0.

«Конечно, я удовлетворён результатом. Хорошая игра для меня. Мы все хотели победить, мы все счастливы. Новые игроки приехали, показали блестящую игру. Мы должны продолжать в том же направлении», — приводит слова Бийола ТАСС.

Напомним, ЦСКА набрал 33 очка и закрепился на четвёртом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак», набрав 23 очка, занимает лишь девятое место в турнирной таблице. Московское дерби стало первым матчем для ЦСКА и «Спартака» после возобновления чемпионата России после зимней паузы.