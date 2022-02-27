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Черчесов — о ничьей с «Дьирмотом»: после такого результата трудно подобрать слова

Черчесов — о ничьей с «Дьирмотом»: после такого результата трудно подобрать слова
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Главный тренер «Ференцвароша», россиянин Станислав Черчесов прокомментировал результат матча 22-го тура чемпионата Венгрии с «Дьирмотом» (1:1).

«После такого результата трудно подобрать слова. Команда сделала всё возможное для победы, но в этот раз не получилось. К сожалению, у меня ощущение дежавю, потому что у нас была похожая игра с МТК, с тем же исходом. Правда, сегодня мы смогли забить гол. Но к самоотдаче игроков претензий быть не может. Надо спокойно проанализировать эту игру и двигаться дальше», — приводит слова Черчесова пресс-служба «Ференцвароша».

«Ференцварош» не побеждает уже в двух последних матчах. До этого команда Черчесова сыграла вничью с МТК (0:0). Тем не менее клуб из Будапешта продолжает лидировать в чемпионате страны, набрав 43 очка.

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