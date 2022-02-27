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Почеттино: Месси восхитителен, он просто великолепен!

Почеттино: Месси восхитителен, он просто великолепен!
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино высоко оценил игру нападающего парижан Лионеля Месси после матча 26-го тура французской Лиги 1 с «Сэнт-Этьеном» (3:1).

«Месси восхитителен, он просто великолепен. В матче с «Сент-Этьеном» ему не хватило гола. Он играл очень хорошо. Мы очень довольны, команда чувствует себя хорошо. Я думаю, постепенно мы улучшаем свою игру», — сказал Почеттино в эфире Canal+, его слова приводит журналист Адриен Греньер в своём «твиттере».

Напомним, Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 15 матчах чемпионата Франции, в которых забил два гола и отдал девять результативных передач. Его соглашение с французским клубом истекает в 2023 году.

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