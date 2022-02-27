Мбаппе — о Месси: даже обладателю семи «Золотых мячей» нужно время на адаптацию

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказался об адаптации Лионеля Месси в парижском клубе.
«Он выдающийся игрок. Я рад, что он постепенно привыкает к новой жизни и новому клубу. Даже если ты являешься обладателем семи «Золотых мячей», тебе всё равно нужно время на адаптацию. Месси играет всё лучше и лучше. С Лионелем легко играть. Я всегда мечтал играть в одной команде с великими футболистами – нам весело, и я многому учусь», — приводит слова Мбаппе L’Equipe.
Напомним, Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 15 матчах чемпионата Франции, в которых забил два гола и отдал девять результативных передач. Его соглашение с французским клубом истекает в 2023 году.
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