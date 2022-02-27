Сборная Чехии вслед за Польшей и Швецией отказалась играть с Россией в стыках ЧМ-2022
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Сборная Чехии отказалась играть с национальной командой России в возможном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщается на официальном сайте футбольной ассоциации Чехии (FACR).
«Исполнительный комитет футбольной ассоциации Чехии единогласно одобрил решение о том, что сборная Чехии ни в коем случае не будет играть со сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022», — говорится в сообщении пресс-службы организации.
Ранее об отказе играть со сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022 заявили национальные команды Польши и Швеции. Российская команда должна была встретиться с Польшей в полуфинале стыковых матчей. Победитель этой пары должен был встретиться в финале стыков со сборной Швеции или со сборной Чехии.
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