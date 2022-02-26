Cборная Швеции отказалась играть с Россией в стыковых матчах ЧМ-2022

Правление Шведской футбольной ассоциации приняло решение отказаться от участия в возможном матче со сборной России в стыковом турнире к чемпионату мира в Катаре. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Правление Шведской футбольной ассоциации приняло решение, что мужская сборная Швеции не будет играть в возможном матче со сборной России в стыковых матчах к чемпионату мира независимо от того, где он будет проходить. Совет также призывает ФИФА отменить мартовские матчи, в которых участвует Россия», — сказано в заявлении организации.



В полуфинале стыковых матчей к чемпионату мира — 2022 сборная России сыграет с Польшей. Победитель пары встретится со сборной Швеции или со сборной Чехии в финале.