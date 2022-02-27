Марсело Бьельса покинул пост главного тренера «Лидс Юнайтед»

«Лидс Юнайтед» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером Марсело Бьельсой.
«Это было самое сложное решение, которое мне приходилось принимать в «Лидс Юнайтед», учитывая все успехи Марсело в клубе. С Марсело во главе команды мы провели три невероятных сезона, он вернул хорошие времена на «Элланд Роуд». Он изменил культуру клуба и привнёс менталитет победителя. Моменты, которые все мы пережили в сезоне-2019/2020, конечно же, надолго останутся в нашей памяти. Однако я должен действовать в интересах клуба, и считаю, что сейчас необходимы изменения, чтобы сохранить наше место в АПЛ. Последние результаты и выступления не оправдали наших ожиданий», — отметил владелец «Лидса» Андреа Радриццани.
Клуб постарается объявить имя нового главного тренера завтра, 28 февраля.
«Лидс Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Английская Премьер-лига 2021/2022. 27-й тур:
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