«Торино» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей, уступив «Кальяри»

В матче 27-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Торино» принимал «Кальяри». Встреча прошла на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 21-й минуте встречи счёт открыл защитник «Кальяри» Рауль Белланова. На 54-й минуте нападающий «Торино» Андреа Белотти сравнял счёт. Через 8 минут полузащитник Алессандро Дейола вновь вывел гостей вперёд в счёте. Таким образом, «Торино» продлил свою серию матчей без побед до пяти игр.



«Кальяри» в 27 матчах набрал 25 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Торино» (33) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (57). Действующий чемпион Италии — миланский «Интер».