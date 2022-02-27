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«Торино» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей, уступив «Кальяри»

«Торино» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей, уступив «Кальяри»
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В матче 27-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Торино» принимал «Кальяри». Встреча прошла на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 21-й минуте встречи счёт открыл защитник «Кальяри» Рауль Белланова. На 54-й минуте нападающий «Торино» Андреа Белотти сравнял счёт. Через 8 минут полузащитник Алессандро Дейола вновь вывел гостей вперёд в счёте. Таким образом, «Торино» продлил свою серию матчей без побед до пяти игр.

«Кальяри» в 27 матчах набрал 25 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Торино» (33) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (57). Действующий чемпион Италии — миланский «Интер».

Италия - Серия А. 27-й тур
27 февраля 2022, воскресенье. 14:35 МСК
Торино
Турин
Окончен
1 : 2
Кальяри
Кальяри
0:1 Белланова – 21'   1:1 Белотти – 54'   1:2 Дейола – 62'
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