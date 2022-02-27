«Севилья» обыграла «Бетис» в андалусийском дерби. Отставание от «Реала» — шесть очков

Сегодня, 27 февраля, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в рамках 26-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Севилья» принимала «Бетис». Хозяева одержали победу – 2:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 24-й минуте полузащитник Иван Ракитич реализовал пенальти в ворота «Бетиса».
Результативный удар Ракитича с «точки»:
На 41-й минуте нападающий Мунир Эль-Хаддади удвоил преимущество гостей, ему ассистировал вратарь Боно.
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В добавленное ко второму тайму время отличился полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Помогали ему ассистенты Хуан Юсте Хименес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный рефери — Мануэль Перес Эрнандес.
«Севилья» набрала 54 очка в 26 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Бетис» (46) — на 3-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (60). Действующий чемпион Испании — «Атлетико».
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