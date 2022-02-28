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Джейми Реднапп: замена Менди — нелепая идея. Тот самый случай горя от ума

Джейми Реднапп: замена Менди — нелепая идея. Тот самый случай горя от ума
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Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Реднапп прокомментировал замену голкипера «Челси» Эдуарда Менди перед серией пенальти в финальном матче Кубка английской лиги с мерсисайдским клубом.

«Мне это не нравится, это нелепая идея. Думаю, этот тот самый случай горя от ума. Замена лишь усложнила ситуацию. Как кто-то мог подумать, что «Челси» не выиграет, если Менди будет стоять на воротах? Это чушь, ерунда. Менди — один из лучших вратарей мира, а вместо него вы ставите Кепу. Это смешно», — приводит слова Реднаппа Sky Sports.

Напомним, перед серией пенальти вместо сенегальца Эдуарда Менди на ворота «Челси» встал испанский голкипер Кепа Аррисабалага. Лондонский клуб проиграл в этом матче (0:0, 10:11 — по пенальти).

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