Зинченко призвал дисквалифицировать всех российских спортсменов

Футболист английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко призвал международное сообщество принять самые жёсткие меры по отношению к российскому спорту.

Сообщение, опубликованное в его аккаунте «Инстаграма», гласит:

Мы требуем от международного спортивного сообщества:

Исключить Россию из руководящих органов всех международных спортивных организаций. Дисквалифицировать всех российских спортсменов. Остановить продажу прав на телетрансляции международных соревнований российским средствам массовой информации. Запретить российским компаниям совершать спонсорскую поддержку международных соревнований и спортивных клубов. Поддержать Украину распространением информации. Присоединиться к распространению достоверной информации о действиях стран-агрессоров.

Данное послание комментирует графику с текстом ‘No more Russia in international sport’.