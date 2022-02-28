Зинченко призвал дисквалифицировать всех российских спортсменов
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Футболист английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко призвал международное сообщество принять самые жёсткие меры по отношению к российскому спорту.
Сообщение, опубликованное в его аккаунте «Инстаграма», гласит:
Мы требуем от международного спортивного сообщества:
- Исключить Россию из руководящих органов всех международных спортивных организаций.
- Дисквалифицировать всех российских спортсменов.
- Остановить продажу прав на телетрансляции международных соревнований российским средствам массовой информации.
- Запретить российским компаниям совершать спонсорскую поддержку международных соревнований и спортивных клубов.
- Поддержать Украину распространением информации. Присоединиться к распространению достоверной информации о действиях стран-агрессоров.
Данное послание комментирует графику с текстом ‘No more Russia in international sport’.
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