Абрамович получил просьбу от Украины помочь в разрешении конфликта с Россией

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович получил просьбу от официальных лиц с Украины с просьбой о помощи найти мирное решение развития событий, происходящих в этой стране.

«К нему обращались украинские представители, и Роман сразу же попытался оказать посильную помощь. Учитывая, сколь высоки ставки, мы хотели бы обратиться с просьбой правильно понять причины отсутствия комментариев с нашей стороны и по поводу самой ситуации, и по поводу его вовлечённости в данный вопрос», — приводит слова пресс-секретаря Абрамовича BBC.

«Я могу подтвердить, что украинская сторона ищет возможности найти влиятельное лицо в России, чтобы найти мирное решение накопившихся проблем. С Абрамовичем связывались через еврейское сообщество. Роман начал оказывать поддержку как раз с того момента.

Несмотря на то что его влияние ограничено, Абрамович – единственная персона, откликнувшаяся на подобную инициативу и попытавшаяся помочь решить данные вопросы. Окажет ли это какое-либо влияние на развитие событий, я не знаю. Однако я нахожусь на постоянной связи с администрацией президента Украины Владимира Зеленского и знаю, насколько они благодарны Абрамовичу за столь великодушные попытки помочь», — заявил украинский кинорежиссёр и продюсер Александр Роднянский.