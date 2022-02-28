РФС обжалует в CAS решение ФИФА и УЕФА об отстранении российских команд

Российский футбольный союз (РФС) планирует обжаловать решение ФИФА и УЕФА в CAS. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Напомним, ранее стало известно, что эти футбольные организации отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, национальная команда нашей страны не сыграет в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 и, соответственно, пропустит мировое первенство в Катаре.



Накануне ФИФА вынесла решение, согласно которому сборная России может принимать участие в международных турнирах под названием «сборная РФС», а также без флага и гимна. Однако такое решение возмутило футбольную общественность, в связи с чем ФИФА пересмотрела свою позицию.

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