Слуцкий: мы договорились с легионерами «Рубина» — будем вместе, пока ситуация позволяет

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о настрое легионеров команды в связи со сложившейся обстановкой.

«У «Рубина» мало своих воспитанников? Это не в моей компетенции. Когда тренеры вам говорят, что они выстраивают вертикаль и контролируют всё от первой команды до школы, они лукавят. У меня очень много своей собственной работы, и я просто не имею права распыляться и пытаться анализировать деятельность академии. Там есть много людей, там есть спортивный директор, директор, огромное количество тренеров. За все эти годы там работали и наши специалисты, и иностранные. Там есть люди, у которых есть сфера ответственности за их деятельность. У меня сфера ответственности – это основная команда и пока я с ней должен хорошо справляться. Пока это не очень удаётся.

Не собираются ли уезжать легионеры? В первый день мы с ними собрались, обсудили эту тему, договорились о том, что мы все вместе, пока нам ситуация это позволяет. Больше к этой теме не возвращались», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».