«Спартак» пожелал удачи Тедеско в Лиге Европы. Красно-белых исключили из турнира

Московский «Спартак» обратился к своему бывшему тренеру Доменико Тедеско, который сейчас возглавляет «РБ Лейпциг». Напомним, красно-белые должны были встретиться с немецкими «быками» на стадии 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022, однако УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы от крупных международных турниров.
«Мы хотим пожелать всего наилучшего нашему бывшему тренеру Доменико Тедеско в Лиге Европы. Мы надеемся, что в будущем наши пути снова пересекутся, но уже в более мирных условиях», — написала пресс-служба «Спартака» в англоязычном клубном «твиттере».
ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, московский «Спартак» не сыграет в 1/8 финала Лиги Европы нынешнего сезона, а сборная России не примет участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира – 2022 и гарантировано пропустит мировое первенство в Катаре.
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