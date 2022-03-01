Юри Алберто прокомментировал свой дебютный гол за «Зенит» в РПЛ

Новичок «Зенита» Юри Алберто высказался по итогам матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (3:2). Бразилец записал на свой счёт первый гол сине-бело-голубых в матче. Это взятие ворот стало дебютным для Алберто в «Зените» на официальном уровне.

«Благодарен богу за этот прекрасный день, за эту возможность дебютировать в чемпионате России, за первый гол за «Зенит» и за эту важную победу, благодаря которой мы вернулись на первое место в таблице.



В первом тайме у меня был похожий момент, когда Малком делал похожий навес, я пробил головой, вратарь отразил, после чего Вендел забил впоследствии отменённый гол. А в той ситуации Клаудиньо навесил, и мне удалось хорошо подставить голову. Столько мыслей было в тот момент, потому что это мой первый матч в чемпионате России, на домашнем стадионе, при наших болельщиках. Просто вау!



Почему поцеловал ногу Клаудиньо после гола? Это моя привычка и традиция — когда человек отдаёт мне роскошный пас, после которого я забиваю гол, я всегда благодарю его, чищу бутсу, признавая его прекрасную передачу.



Чувствую себя прекрасно — конечно, в течение игры маленькие неудачи иногда портят настроение — если не удаётся удачно пробить, например — но я счастлив, что всё так случилось. Физически чувствую себя превосходно и готовлюсь к следующей игре», — приводит слова Алберто официальный сайт «Зенита».