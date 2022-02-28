«Зенит» обыграл «Рубин» благодаря голу Ивана Сергеева на последних минутах матча

Сегодня, 28 февраля, санкт-петербургский «Зенит» встречался с казанским «Рубином». Матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершился победой сине-бело-голубых со счётом 3:2.

Первый тайм запомнился лишь незасчитанным голом «Зенита» из-за спорного офсайда и несколькими опасными моментами. Во второй половине встречи события развивались гораздо стремительнее. Сначала Юри Алберто и Алексей Сутормин своими голами подарили «Зениту» уверенное преимущество в два мяча, однако новичок «Рубина» Виталий Лисакович достаточно быстро оформил дубль и сравнял счёт. На 78-й минуте казанцы остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Леон Мусаев. Судьба матча решилась на 90+2-й минуте — новичок «Зенита» Иван Сергеев в первом официальном матче за сине-бело-голубых отметился победным голом.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 41 очко в 19 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (22) — на 11-м месте. Второе место в таблице занимает московское «Динамо» (39). Действующий чемпион России — «Зенит».