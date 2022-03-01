Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аталанта» в социальных сетях отреагировала на яркую игру Миранчука в матче с «Сампдорией»

«Аталанта» в социальных сетях отреагировала на яркую игру Миранчука в матче с «Сампдорией»
Комментарии

Пресс-служба итальянской «Аталанты» выразила восхищение игрой 26-летнего российского полузащитника Алексея Миранчука, который отметился забитым мячом и результативной передачей с выхода на замену в матче 27-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (4:0).

«Лёша», — гласит пост пресс-службы «Аталанты» в «Инстаграме» с прикреплёнными эмодзи шляпы и чёрно-синих сердечек.

Напомним, в текущем сезоне Миранчук принял участие в 17 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в € 11 млн.

«Аталанта» набрала 47 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Сампдория» (26) — на 15-м месте.

Миранчук вышел красиво! Сразу отдал голевую, а потом забил изящный мяч Миранчук вышел красиво! Сразу отдал голевую, а потом забил изящный мяч
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022