«Аталанта» в социальных сетях отреагировала на яркую игру Миранчука в матче с «Сампдорией»

Пресс-служба итальянской «Аталанты» выразила восхищение игрой 26-летнего российского полузащитника Алексея Миранчука, который отметился забитым мячом и результативной передачей с выхода на замену в матче 27-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (4:0).
«Лёша», — гласит пост пресс-службы «Аталанты» в «Инстаграме» с прикреплёнными эмодзи шляпы и чёрно-синих сердечек.
Напомним, в текущем сезоне Миранчук принял участие в 17 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в € 11 млн.
«Аталанта» набрала 47 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Сампдория» (26) — на 15-м месте.
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