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Лапорта: «Барселона» надеется, что Дембеле в конце сезона пересмотрит своё решение

Лапорта: «Барселона» надеется, что Дембеле в конце сезона пересмотрит своё решение
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о нападающем команды Усмане Дембеле, чей контракт с клубом истекает в конце сезона. Функционер надеется, что французский футболист, отказавшийся продлевать соглашение с командой, пересмотрит своё решение.

«Усман Дембеле знает о нашем предложении, и мы всегда хотели, чтобы он остался. Мы надеемся, что в конце сезона он пересмотрит своё решение», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на Cadena Ser.

24-летний Дембеле выступает за испанскую команду с лета 2017 года. В нынешнем сезоне французский нападающий принял участие в 16 матчах во всех турнирах, забив в этих встречах два гола и отдав пять голевых передач.

Дембеле забивает второй гол «Барселоны» в ворота «Атлетика»:

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