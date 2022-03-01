Лапорта: «Барселона» надеется, что Дембеле в конце сезона пересмотрит своё решение

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о нападающем команды Усмане Дембеле, чей контракт с клубом истекает в конце сезона. Функционер надеется, что французский футболист, отказавшийся продлевать соглашение с командой, пересмотрит своё решение.
«Усман Дембеле знает о нашем предложении, и мы всегда хотели, чтобы он остался. Мы надеемся, что в конце сезона он пересмотрит своё решение», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на Cadena Ser.
24-летний Дембеле выступает за испанскую команду с лета 2017 года. В нынешнем сезоне французский нападающий принял участие в 16 матчах во всех турнирах, забив в этих встречах два гола и отдав пять голевых передач.
Дембеле забивает второй гол «Барселоны» в ворота «Атлетика»:
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