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Цорн: единственный игрок, который очень переживает и с кем обсуждаем ситуацию — Пабло

Цорн: единственный игрок, который очень переживает и с кем обсуждаем ситуацию — Пабло
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, что клуб ведёт переговоры с защитником Пабло.

«Что касается всех остальных иностранных сотрудников и легионеров нашего клуба, обстановка спокойная и все готовятся к кубковому матчу в четверг. Единственный игрок, который очень переживает и с кем мы плотно обсуждаем ситуацию – это Пабло», — рассказал Цорн корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

30-летний Пабло стал игроком московской команды в январе 2021 года, перейдя из французского «Бордо» за € 2,5 млн. В нынешнем сезоне бразильский футболист в 13 матчах Российской Премьер-Лиги забил один гол. Его соглашение с железнодорожниками истекает в 2024 году.

Сейчас «Локомотив», набрав 28 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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