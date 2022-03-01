Алексей Шпилевский: «Арис» в еврокубках? Это реально

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал «Чемпионату» своё назначение в кипрский клуб. В понедельник, 28 февраля, 34-летний белорусский специалист был представлен команде.

— Благодарен клубу за теплый приём и предоставленную возможность работать здесь. Доволен беседами с игроками. Представил им свои идеи, видение игры, провёл первые тренировки. Кипр – это прекрасный климат и все условия для футбола.



— Клуб стремится в еврокубки?

— Напомню: «Арис» только в прошлом году поднялся в элитный дивизион и сразу оказался среди лидеров чемпионата. Мы будем много работать, чтобы попасть в еврокубки. Есть и другие уважаемые команды впереди нас: «Аполлон», АПОЭЛ. «Анортосис». Нам нужно вселить в игроков уверенность. Выход в Европу — вполне реальная цель.



— В какой футбол будет играть «Арис»?

— Мне нравится, когда моя команда атакует. Самое главное, чем я хотел бы наделить команду, — это настрой победителей. Мне нравится атакующий стиль. И если говорить об опыте европейских коллег, то признаюсь: мне нравится футбол Клоппа.



— Каким вы находите кипрский футбол, если сравнивать с ведущими европейскими лигами?

— Он не столь интенсивный, но в то же время в чемпионате становится всё больше сильных техничных футболистов с мировым опытом.



Напомним, 34-летний наставник известен футбольной общественности по работе в «РБ Лейпциг» (Германия), где тренировал команды возрастов от 13 до 16 лет, а тренерскую карьеру начинал в академии «Штутгарта». С июня по август 2018 года Шпилевский возглавлял тренерский штаб «Динамо Брест».



Также он руководил «Кайратом» из Алма-Аты с декабря 2018 по июнь 2021 года. При Шпилевском команда впервые за 16 сезонов стала чемпионом Казахстана. По итогам регулярного чемпионата кипрский «Арис» занял пятое место и готовится стартовать в плей-офф.